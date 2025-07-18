Военный городок в Шымкенте получил первую детско-спортивную площадку

Эта площадка стала реальностью благодаря сотрудничеству местного акимата, военного командования и предпринимателей. Праздничное открытие собрало десятки жителей, а также представителей районной администрации и армии.

Маратбек Мыктыбеков, аким Аль-Фарабийского района: «Мы гордимся, что можем внести вклад в такие проекты. Пусть эта площадка станет местом счастливого детства, силы духа и спортивного будущего. Спасибо всем, кто поддержал инициативу».

Игровая зона с мягким покрытием для малышей, тренажёры, футбольное поле и удобства для взрослых — каждый элемент продуман до мелочей. Вечером площадку освещают фонари, рядом установлены лавочки и теневые беседки.

Сергей Бибулатов, начальник Шымкентского гарнизона: «Как отец и житель этого городка, я рад, что теперь у наших детей есть место, где они могут расти счастливыми. Такие проекты объединяют и вдохновляют».

Этот проект — пример успешного партнёрства государства, армии и бизнеса. По словам организаторов, аналогичные площадки планируют построить и в других районах города. Ведь инвестиции в детство — это вклад в мирное и сильное будущее страны.