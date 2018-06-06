Последнее время участились жалобы пассажиров на запрет бесплатного провоза багажа.

Авиакомпании Казахстана, применяющие тарифы без права провоза багажа до 20 кг, нарушают действующее законодательство республики, сообщил 5 июня комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана на своей странице в Facebook, передает regnum.ru

В ведомстве отметили, что последнее время участились жалобы пассажиров на запрет бесплатного провоза багажа. Согласно действующему законодательству Казахстана, авиакомпании обязаны предоставить возможность бесплатного провоза багажа, независимо от тарифов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января иностранные и казахстанские авиакомпании пожаловались на резкий рост тарифов в аэропортах Казахстана. По словам представителей компаний, по причине нерегулируемого роста тарифов на услуги аэропортов с рынка авиаперевозок ушло несколько международных компаний.