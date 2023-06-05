Как малоимущим получить компенсацию за повышение тарифа

Казахстанцам с низкими доходами компенсируют удорожание тарифов. Эта выплата будет оказываться в рамках жилищной помощи, которую предоставляют малообеспеченным семьям.

Правда, делать это будут только в том случае, если цену на тариф поднимет оператор, но не в случае, если сам абонент решит сменить тариф и взять больше минут и гигабайтов.

«Это будет компенсироваться повышение тарифов абонентской платы. В случае если у вас действовал какой-то определенный тариф и если будет повышение тарифа, то вот эта разница будет компенсироваться. Компенсацией будет заниматься местные исполнительные органы и заявку можно подать онлайн через портал егов», — говорит Зауре Орысбаева, руководитель управления анализа и регулирования тарифов в области связи МЦРИАП РК.

Перечень документов, который нужен для подачи заявления определяют местные исполнительные органы. Без интернета сейчас никуда. Школьники и студенты часто ищут информацию во всемирной сети, нужна и связь. Чтобы мегабайтов и минут хватило до конца месяца, приходится экономить и выбирать тарифы подороже. А между тем абонентская плата растет.

«В данный момент вся учеба вся работа связана с интернетом. У малоимущих семей конечно нет возможности платить за все, тарифы огромные стали», — говорит Асхат Нурлыбаев, депутат городского маслихата.

При этом, говорит депутат, не помешало бы обратить внимание и на качество связи. Ведь тарифы дорожают, а людей, которые жалуются на интернет, который то появляется, то пропадает или вообще не работает, становится все больше. Зачастую, связь не ловит даже в центре крупных городов, не говоря уже про окраины.

Тарифы на связь в стране растут как на дрожжах. Цену на тарифные планы, некоторые операторы, меняют на свое усмотрение, обычно просто уведомив абонентов обычным СМС-сообщением. Это они прописывают в договоре. Специалисты рекомендуют внимательно читать условия, и менять оператора в случае, если он вам не подходит.