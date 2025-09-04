Цены на такси планируют взять под контроль

В Казахстане готовят новые ограничения на тарифы такси. Резкие скачки тарифов во время непогоды или в часы пик вызывают недовольство у пассажиров.

Новые поправки в законодательство должны навести порядок и установить единые правила ценообразования, которые сделают рынок таксомоторных услуг более прозрачным и справедливым.

Цены на такси – болезненная тема для казахстанцев. В обычное время они примерно на одном уровне, но стоит пойти дождю или снегу, как тарифы моментально подскакивают в несколько раз. Это вызывает недовольство у пассажиров. Теперь же ситуация может измениться.

В агентстве по защите и развитию конкуренции планируют регулировать вопрос ценообразования. На рассмотрении правительства находится поправка в законодательство, которую инициировали депутаты мажилиса.

«Инициирована поправка в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, предусматривающая установление запрета для субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение по нарушению правил динамического ценообразования, утверждаемых антимонопольным органом и направлена на заключение правительства», — заявили в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

Речь идёт о введении прозрачных и обязательных правил, которые ограничат возможность монополистов произвольно повышать тарифы, ссылаясь на рыночные механизмы. По словам экспертов, такси во всем мире выступают как альтернатива личному транспорту, и априори должны быть выгоднее, чем собственное авто. При этом цены, уверены специалисты, должно регулировать государство.

Арсен Шакуов, президент ОО «Ассоциация безопасного дорожного движения «Общая дорога»: «Лондон, Нью-Йорк, Дубай: есть четкий тариф, в один километр определенная цена. То есть, погода плохая, не плохая — они должны, вы сели машину, да, по курсу, вот возьмем конкретно, где есть счётчик, такси должны быть по проезженному километру. Километр включает в себя расход топлива, расход амортизационного износа и, например, 10-15% доход за, допустим, если это частные услуги. Поэтому, сегодня, конечно, у нас это всё так легко и просто, потому что нет альтернативы этим конкурентам».

По мнению экспертов, в таксомоторной сфере остаётся множество нерешённых проблем и поправки, касающиеся ценообразования, решают лишь часть из них. При этом специалисты отмечают: рынок фактически оказался под контролем монополистов, а новым компаниям пробиться на него крайне сложно.

Медет Курманов, председатель ассоциации транспортников: «Новому игроку зайти на рынок, условно, нужно потратить 5 тенге, а нашим текущим игрокам сохранить клиента — нужно потратить 1 тенге. Соответственно, это неравный вход на рынок. И, соответственно, были попытки тот же DiDi, тот же Bolt, у нас приходили на рынок, потратили колоссальные деньги, по некоторым данным потратили до 50 миллионов долларов, для того чтобы зайти. Их сейчас никто не помнит. И опять-таки, чтобы эти деньги потом вернуть текущему агрегатору, ничего не стоит поднять тарифы и комиссии».

Проект по регулированию тарифов сейчас проходит процедуру согласования, в том числе с представителями палаты предпринимателей.