Ударные тарифы на энергию: кто и зачем нервирует шымкентских бизнесменов

Шымкентские бизнесмены бьют тревогу.

Предприниматели недовольны повышением тарифов на электроэнергию. Владельцы бизнеса говорят, что терпят колоссальные убытки. Ведь пару месяцев назад, тариф ТОО «Энергопоток», утвержденный антимонопольным органом, увеличился до 47 тенге, включая налог на добавленную стоимость. Теперь сумма, которую платят предприниматели за свет, увеличилась в три раза.

Кайрат Стамбеков, предприниматель:

«Раньше я платил 400 тысяч тенге, теперь же 1 млн 200 тысяч. Я получил еще сообщение, что они отключат свет, если я не заплачу эту сумму»

Куат Аманжолов, предприниматель:

«Что нам теперь делать? Кто в ответе за это? Антимонопольная служба говорит, что все происходит законно, «Энергопоток» ничего сделать не может. Нам нужен четкий ответ»

Представитель департамента регулирования естественных монополий, выслушав жалобы предпринимателей, заявил, что эта проблема временная.

Берик Избасаров, руководитель отдела департамента регулирования естественных монополий по г. Шымкенту:

«Мы знаем, что это временное явление. Потому что сейчас правила разрабатываются. Теперь ждем решения»

Представитель ТОО «Энергопоток» в свою очередь говорит, что предприниматели обязаны оплатить счет за апрель, который им выставлен — по 47 тенге за киловат. А с мая месяца тариф обещают пересмотреть.

Георгий ЛИ руководитель центральной службы сбыта ТОО «Энергопоток»:

«Согласно гражданскому кодексу договор считается заключенным с момента первого физического присоединения к сети. Поскольку вы все присоединены к электрической сети, получаете электроэнергию, соответственно вы тем самым соглашаетесь на условия договора и договор считается заключенным. Об этом гласит гражданский кодекс. Поскольку вы электроэнергию получаете, договор считается заключенным»

Сейчас утвержденная сумма тарифа на май составляет 41 тенге 45 тиын. Однако предприниматели говорят, что это тоже дорого и просят пересмотреть стоимость услуги. В противном случае, говорят бизнесмены, они вынуждены закрыть более 50 предприятий.