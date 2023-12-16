Макет канадского самолета-амфибии создал шымкентский школьник

Шымкентский школьник «произвел фурор» в мире науки и техники. Ученик 10 класса Шадияр Сарсенов презентовал прототип канадского самолета-амфибии для борьбы с лесными пожарами, передает OTYRAR.

Им можно управлять с помощью пульта дистанционного управления. Воздушное судно имеет подвижные подкрылки и хвостовой руль, которыми можно управлять благодаря рычажной тяге. Прототип поднимается до 100 метров в высоту и разгоняется до 80 км в час. Научный проект, по словам одарённого школьника, уникальный, а значит — не имеет аналогов.

Шадияр Сарсенов ученик 10 класса: «Говоря о самой модели: самолет внушительных размеров, размах составляет 1 метр 45 см, длина где-то метр. Говоря о тяге, которую создают двигатели, это у нас два электромотора, они также полностью рабочие. Самолет для управления использует рабочие нейроны и подкрылки. Это блок управления, здесь находится аккумулятор, который позволяет летать 20-25 минут».

Изобретательный школьник мечтает стать пилотом, он с детства увлекается авиацией. Поэтому выбор научного проекта был очевидным. Макет канадского самолета предназначен не только для тушения пожаров. С его помощью можно осуществлять аэрофотосъемку, исследовать природный мир, вести мониторинг миграции животных и птиц.

Шадияр Сарсенов: «Аппаратуру и всю систему управления мы не могли сами сделать, заказали и установили. Ну это больше, чем просто игрушка, потому что радиус действия довольно приличный, ну около 2-3 км и поднимается до 100 метров. Я болею авиацией и как бы у меня всегда была мечта — иметь какую-то свою модель, тем более летающую».

Идея разработки макета у школьника родилась год назад. Воплощать её в жизнь он начал с научным руководителем. В итоге проект стал лучшим на республиканском конкурсе инновационных идей «Первый шаг к великому изобретению». Шадияр занял первое место.

Юрий Грязнов, учитель физики: «Шадияр — человек очень увлекающийся авиацией, поэтому для него выбор участия в этом проекте был очень актуальный. Кроме того, он профессионально занимается авиамоделированием кортовых моделей. Этот проект, так скажем, его дебют. Это его первая модель которая создана на основе радиоуправлений. В целом, он ученик — не отличник, но, скажем так, с повышенной мотивацией к обучению».

Каркас самолета выполнен из дерева и фанеры. По словам юного изобретателя, в качестве источника питания для воздушного судна будет использоваться обычное зарядное устройство. При необходимости и финансовых вложениях его можно заменить на солнечную батарею.