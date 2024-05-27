Тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли на треть

В Казахстане тарифы на электроэнергию за год выросли почти на треть.

При этом цены разнятся. Так, для казахстанцев, использующих электроплиты, тариф составил около 2 тысяч тенге за 100 кВт/ч для первого уровня, 2 700 тенге — для второго, и почти 3,5 тысячи тенге для третьего уровня потребления. Для тех, кто не пользуется электроплитами, тариф почти такой же.

Эксперты говорят, тарифы на электроэнергию в стране низкие и продолжат расти. Все для того, чтобы избежать большего дефицита электроэнергии, чем сейчас. Казахстанцам придется экономить свет. За прошедший год тарифы выросли почти на 30%. Но в некоторых областях даже больше.

Почти на 70% выросли цены на электроэнергию в Актюбинской и Атырауской областях. Недалеко от них Павлодарская, Абайская и Восточно-Казахстанская области — около 45%. Меньше всего оказалась нагрузка на кошельки жителей столицы. Там цены выросли всего на 7,5%. А в Улытауской области чеки за электричество и вовсе остались прежними.

При этом цены на электричество в Казахстане одни из самых низких в СНГ. Они, говорят специалисты, не стимулируют предпринимателей и потребителей экономить этот ценный ресурс. По словам эксперта Олжаса Байдильдинова, ценник нужно поднимать.

«Когда мы выровняем цены на электроэнергию, безубыточный уровень сейчас порядка в два раза выше, чем текущий уровень, мы увидим, что и люди, и бизнес, все начнут экономить, и, может, тогда мы увидим, что у нас дефицита нет», — говорит Олжас Байдильдинов, эксперт нефтегазовой отрасли.

При этом эксперты прогнозируют, что дефицит электроэнергии в Казахстане к 2030 году достигнет 6 гигаватт, что в три раза больше текущей нехватки. Специалисты говорят, средний возраст ТЭЦ в стране — 62 года, они уже не такие эффективные и нуждаются в восстановлении. При этом эксперты уверены, стране нужны новые генераторы с привлечением чистой атомной энергии.

«Сейчас в РК, по моему мнению, электрическая энергия дорожает только из-за того, что нам приходится восстанавливать инфраструктуру, в которую десятилетиями деньги в достаточном количестве не поступали. И, конечно же, увеличение стоимости сырья», — говорит Асхат Жапсарбай, международный эксперт по тарифам.

Кроме того, цена растет за счет повышения зарплат сотрудникам: энергетики покидают отрасль из-за низкой оплаты труда. В среднем, говорят эксперты, одна семья тратит на электричество примерно столько же, сколько платят за связь и интернет. И если без выхода во всемирную сеть прожить реально, то блэкаут приведет к остановке всех жизненно важных процессов в стране.