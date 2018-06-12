В управлении образования ЮКО планируется провести ротацию директоров школ. Для снижения уровня коррупции в сфере образования, назначение директоров школ, а также организация работы технического персонала будут осуществляться в новом формате. Этот вопрос подробно обсудили на селекторном совещании под председательством акима области Ж. Туймебаева.

Вместе с тем, с докладом о случаях коррупции в сфере образования и путях их предотвращения выступил заместитель акима области У. Садибеков.

«С 2015 года 55 работников сферы образования, допустивших коррупционные правонарушения, были привлечены к уголовной ответственности. Для предотвращения таких фактов реализуется государственная программа «Цифровой Казахстан». До этого кандидаты, выпускники высших учебных заведений вынуждены были обойти все образовательные учреждения в целях поиска работы. После внедрения данной системы соискатель сможет подать онлайн-заявку через веб-портал, который будет выбран на конкурсной основе и представлен комиссии», — сказал У. Садибеков.

Отметим, что данная система установлена во всех школах Шымкента. В результате установлено, что на сегодня в школах города насчитывается 12 вакансий и 205 вакансий в школах области. Тем не менее, для целенаправленной работы данной системы во всех районах области до сих пор не оборудованы необходимые кабинеты. Более того, не распределены IТ-специалисты для координации работы системы и кабинетов. В ходе совещания глава региона поручил акимам районов и городов устранить эти недостатки. Еще было предложено создать механизм организации работы технического персонала в учебных заведениях, а также механизм передачи обслуживания школьных зданий местным службам коммунального хозяйства.

«Мы начали радикально менять традиционную систему назначения руководителей учебных заведений, внедряя инновации. Это требование времени. В настоящее время в 7 районах есть 25 вакансий для директоров школ, но они до сих пор не опубликованы на сайте. Среди них город Арысь, Казыгуртский, Мактааральский, Отырарский, Сайрамский, Толебийский и Тюлькубасский районы. Более того, в первом квартале 2018 года в управление образования поступило 104 жалобы от частных лиц, из которых 68 в отношении директоров школ, 9 — по фактам коррупции, 12 — по трудовым отношениям и 15 по другим вопросам. Необходимо найти способ решения проблем, возникающих в сфере образования, путем внедрения цифровых технологий и других современных систем», — сказал Ж.Туймебаев.

Подводя итоги заседания, глава региона поручил заместителю акима области У. Садибекову провести аналитическую работу и принять соответствующие меры в отношении специалистов, допустивших данные нарушения в сфере образования. Вместе с тем, поручено подготовить рациональное предложение о ротации директоров школ, так как в ходе специального исследования было установлено, что 36 директоров работают на одном месте свыше 15 лет и 19 директоров свыше 20 лет.