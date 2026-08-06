Туркестанская область вошла в число лидеров по числу вакансий на Enbek.kz

На платформе Enbek.kz в июле работодатели разместили 104,6 тыс. вакансий, а соискатели — 141,2 тыс. резюме. По сравнению с июнем число вакансий сократилось на 3,8%, тогда как количество резюме выросло на 11,5%.

Такая динамика характерна для летнего периода, когда на рынок труда активно выходят выпускники учебных заведений, а число соискателей растет быстрее спроса на работников.

Наибольший спрос сохранялся в сфере образования, где было размещено 23,4 тыс. вакансий. Далее следуют сектор прочих услуг (16 тыс.), здравоохранение и социальное обслуживание (10,3 тыс.), сельское, лесное и рыбное хозяйство (8,2 тыс.), обрабатывающая промышленность (6,8 тыс.) и строительство (5,7 тыс.).

Среди регионов по количеству вакансий лидируют Астана (8,8 тыс.), Туркестанская область (7,6 тыс.), Павлодарская область (7,1 тыс.), Алматы (7 тыс.) и Акмолинская область (6,9 тыс.).

Почти 39% вакансий предназначены для специалистов среднего уровня квалификации. На низкоквалифицированные должности приходится 30,7% предложений, а на высококвалифицированные — 30,5%.

В июле на платформе было опубликовано 141,2 тыс. резюме. Более половины соискателей (54%) — люди в возрасте до 35 лет. Доля кандидатов 35–44 лет составила 25%, 45–54 лет — 14%, старше 55 лет — 7%. Среди соискателей 57% — женщины, 43% — мужчины.

По уровню квалификации предложение рабочей силы практически соответствует спросу: 38% резюме приходится на специалистов среднего уровня квалификации, еще 38% — на высококвалифицированных специалистов и 24% — на низкоквалифицированных работников.

Самые высокие зарплаты работодатели предлагали архитекторам программного обеспечения (около 1,12 млн теңге), инженерам-инспекторам по безопасности полетов (около 910 тыс. теңге) и заместителям начальников отделов маркетинга и сбыта (около 900 тыс. теңге).

Наиболее высокие зарплатные ожидания у соискателей зафиксированы у пилотов (около 2,39 млн теңге), стюардесс (около 1,43 млн теңге) и начальников электростанций (около 1,32 млн теңге).

Всего с начала 2026 года на платформе Enbek.kz размещено 709 тыс. вакансий и 877,2 тыс. резюме.