Соискателей становится больше: что происходит на рынке труда Казахстана

В Казахстане усилилась конкуренция на рынке труда. По данным аналитиков hh.kz, за год количество вакансий сократилось более чем на 16%, тогда как число размещённых резюме выросло.

Особенно заметное снижение числа предложений о работе зафиксировано в крупных городах. В Шымкенте и Алматы количество вакансий сократилось почти на 20%, в Астане — более чем на 17%. При этом в Шымкенте число резюме увеличилось на 23%.

По данным HeadHunter Центральная Азия, соискатели разместили около 2,5 млн резюме — более чем на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшая активность соискателей отмечается в Алматы, Астане и Шымкенте.

На отдельные вакансии конкуренция достигает 21 претендента на одно рабочее место. Рекрутеры отмечают, что с трудностями при поиске работы сталкиваются как молодые специалисты, так и кандидаты с опытом и профильным образованием.

Директор рекрутингового агентства Алма Жандаулетова рассказала, что некоторые соискатели ищут работу по несколько месяцев и проходят десятки собеседований без результата.

Экономисты среди возможных причин сокращения вакансий называют рост расходов бизнеса и замедление экономической активности. Директор ТОО «Улагат Консалтинг Групп» Марат Каирленов считает ситуацию на рынке труда одним из показателей состояния экономики.

При этом оценки причин и дальнейшего развития ситуации остаются экспертными. Фактические данные hh.kz показывают одновременное сокращение числа вакансий и рост активности соискателей.