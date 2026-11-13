Зарплатные ожидания казахстанцев удивили аналитиков

В Казахстане зарплатные ожидания соискателей варьируются от 100 тысяч до нескольких миллионов теңге. Некоторые кандидаты рассчитывают на доход в 5–6,5 млн теңге, даже не имея необходимого опыта работы. Однако большинство казахстанцев готовы трудоустроиться за значительно меньшие суммы.

Такие данные приводят аналитики Finprom, изучившие резюме пользователей государственной электронной биржи труда Enbek.kz.

На платформе размещено более 181 тысячи резюме. Анализ показал, что почти половина соискателей рассчитывает на заработную плату не выше 200 тысяч теңге.

Примерно каждый пятый кандидат хотел бы получать от 200 до 300 тысяч теңге. Ещё около 20% рассчитывают на доход до 500 тысяч теңге. При этом зарплату свыше полумиллиона запрашивают только 11% соискателей.

Таким образом, несмотря на отдельные резюме с многомиллионными запросами, большинство казахстанцев ориентируются на сравнительно невысокие заработки.

Среди наиболее высоких зарплатных ожиданий встречаются запросы на 5 млн теңге за работу 3D-аниматором и 6,5 млн теңге за веб-разработку. При этом отдельные кандидаты указывают такие суммы, не имея соответствующего профессионального опыта. Специалисты по подбору персонала отмечают, что на рынке труда наблюдается заметный разрыв между ожиданиями соискателей и возможностями работодателей.

Одни кандидаты недооценивают собственные навыки и соглашаются на низкую оплату, другие рассчитывают на высокий доход без достаточной квалификации.

По наблюдениям рекрутеров, завышенные зарплатные ожидания нередко встречаются среди молодых выпускников. Некоторые кандидаты намеренно указывают сумму значительно выше желаемой, рассчитывая получить более выгодное предложение. Однако работодатели предъявляют всё более серьёзные требования к профессиональным навыкам и опыту сотрудников.

Директор рекрутингового агентства Алма Жандаулетова рассказала, что вакансии с зарплатой около 500 тысяч теңге могут предполагать сразу несколько сложных требований.

Например, от личного ассистента работодатели ожидают практически свободного владения английским языком и опыта работы от шести до десяти лет. Кандидатам на должность маркетолога могут предъявлять ещё более широкий перечень требований: знание английского языка, умение создавать сайты, заниматься SEO-продвижением, настраивать таргетированную рекламу и организовывать мероприятия.

При этом предлагаемая заработная плата может составлять те же 500 тысяч теңге.

Эксперты отмечают, что количество доступных вакансий сокращается, а требования к кандидатам растут. В таких условиях соискателям всё чаще приходится пересматривать финансовые ожидания.

Экономисты связывают ситуацию не только с квалификацией работников, но и с финансовыми возможностями бизнеса.

Генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин отметил, что далеко не все отрасли экономики способны увеличивать расходы на оплату труда.

По его словам, часть предприятий сталкивается с финансовыми трудностями, некоторые находятся на грани закрытия. Дополнительную нагрузку на бизнес создают изменения налогового законодательства. В результате даже опытные специалисты не всегда могут рассчитывать на желаемый уровень дохода.

Аналитики подчёркивают, что высокая зарплата должна подкрепляться востребованными навыками, профессиональными знаниями и практическим опытом.

Однако для реального роста доходов населения необходимо не только повышение квалификации работников, но и развитие бизнеса, способного создавать новые высокооплачиваемые рабочие места.