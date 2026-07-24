Какие преступления совершают госслужащие

Преступлений, совершённых государственными служащими, становится меньше, но проблема по-прежнему остается серьезной. За первые шесть месяцев этого года зарегистрировано 233 уголовных правонарушения, меньше чем за аналогичный период прошлого года. Большинство из них тяжкие преступления, в том числе коррупционные.

Их число снизилось, но есть и тревожный сигнал: правонарушений средней тяжести стало на 30% больше. Количество же административных правонарушений практически не изменилось по сравнению с прошлым годом.

В статистике генпрокуратуры — кражи, вымогательство, контрабанда и создание финансовых пирамид. При этом коррупционные преступления оказались лишь на втором месте, за полгода зарегистрировано 89 таких случаев.

Чаще госслужащих привлекают к ответственности за преступления против собственности, их выявлено 106. Еще 71 случай — присвоение или растрата чужого имущества, 33 — мошенничество. Общественники объясняют: часть коррупционных схем в статистике учитывается именно как мошенничество. Если чиновник за деньги обещает решить вопрос, который не входит в его полномочия, по закону это может считаться не взяткой, а мошенничеством.

«Градация мошенничества и получения взяток, очень тонкая грань. Где, я не знаю, конкретно надо расставить нам приоритеты. Поскольку, чтобы репутацию не портить, большинство с помощью своих адвокатов выходит от взятки предъявления обвинения к переквалифицированию на мошенничество. Оно во-первых, менее суровое. Во-вторых, оно влияет отрицательно, но не так, как взятка. То есть, полный запрет на госслужбу, если ты взятку взял. Если мошенничество, ты можешь еще где-то пристроиться», — Рустам Танишпеков, председатель постоянной комиссии общественного совета Карагандинской области.

В таком случае «не коррупционер, а мошенник» имеет шанс трудоустроиться, например, в коммунальные предприятия. Между тем в Казахстане уже ужесточили требования к госслужащим, они обязаны сохранять безупречную репутацию и избегать поступков, подрывающих доверие общества. Но по мнению экспертов, одних законов недостаточно.

Необходимы более жёсткий контроль со стороны руководителей и цифровизация всей работы чиновников.

«Она помогает выявить правонарушения независимо от наличия какого-то человека, проверяющего, с которым нельзя договориться. Проверяющий приходит и говорит, я бы с удовольствием замял бы вопрос, особенно за определенное вознаграждение, но не могу, потому что оно вот все там в системе, мне тоже по башке влетит, поэтому я должен привлекать. От таких вот проверяющих, которые проверяют госслужащих, их должно быть неограниченное количество. То есть, это граждане, то есть, нужно делать так, чтобы граждане могли выявлять всевозможные нарушения», — Сергей Уткин, юрист.

При этом госслужащие совершают и не свойственные «чину» правонарушения, например преступления против личности. За первое полугодие зарегистрировано 16 таких случаев.

Большинство связано с умышленным причинением вреда здоровью и побоями. Один госслужащий стал фигурантом дела об истязании, ещё двое по подозрению в изнасиловании и сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему.