В Шымкенте стало меньше безработной молодежи

В Шымкенте сократилось число молодых людей, которые числятся незанятыми. По данным мониторинга, проведённого с помощью цифровой карты семьи, за месяц их количество уменьшилось с 6884 до 5805 человек.

Как сообщил руководитель управления молодёжной политики Шымкента Акимжан Абдакимов, специалисты центра трудовой мобильности, молодёжного ресурсного центра и акимата проводят индивидуальную работу с молодыми людьми и предлагают им варианты трудоустройства.

При этом часть молодых людей отказывается от вакансий из-за низкой заработной платы, а некоторые сообщают, что уже работают. Работа по трудоустройству молодёжи продолжается.

В Шымкенте также обучаются более четырёх тысяч иностранных студентов. Большинство из них выбрали Медицинскую академию и университет имени Мухтара Ауэзова.

Студентов привлекают к общественным инициативам, экологическим акциям «Таза Қазақстан» и городским мероприятиям. Кроме того, в вузах проводят профилактические встречи, посвящённые предупреждению правонарушений и соблюдению закона.

По данным управления молодёжной политики, сегодня в Шымкенте проживают более 428 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет. Молодёжь составляет почти треть населения города.