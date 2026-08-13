До 17,3 млн теңге на карту от КНБ: пошаговая инструкция для тех, кто готов сдать коррупционера

В Казахстане обновили механизм финансовой мотивации для тех, кто помогает очистить госаппарат от коррупционеров. Председатель КНБ подписал приказ, жестко регламентирующий процедуру поощрения. Документ вступает в силу 22 августа 2026 года.

Кто теперь главный по премиям?

Все полномочия по оценке заслуг, проверке документов и перечислению денег официально закреплены за Службой по противодействию коррупции КНБ и ее территориальными подразделениями.

Сколько можно получить?

Сумма вознаграждения зависит от тяжести правонарушения (расчет ведется исходя из МРП на дату вступления в силу судебного или процессуального решения):

Административные правонарушения: 30 МРП (129 750 теңге).

30 МРП (129 750 теңге). Уголовные преступления небольшой тяжести: 40 МРП (173 000 теңге).

40 МРП (173 000 теңге). Преступления средней тяжести: 50 МРП (216 250 теңге).

50 МРП (216 250 теңге). Тяжкие преступления: 70 МРП (302 750 теңге).

70 МРП (302 750 теңге). Особо тяжкие преступления: 100 МРП (432 500 теңге).

Если сумма взятки или ущерба превышает 1 000 МРП (4 325 000 теңге), заявителю положено 10% от этой суммы.

Важно: Максимальный размер вознаграждения ограничен 4 000 МРП, что в 2026 году составляет 17,3 миллиона теңге.

Четкий тайминг: сколько ждать денег?

Сбор документов (10 рабочих дней): Орган, расследовавший дело, направляет пакет в Службу КНБ. Проверка (5 рабочих дней): Антикоррупционное подразделение КНБ проверяет документы на полноту. Вердикт комиссии: Материалы изучает комиссия (минимум из 5 сотрудников). Приказ (1 рабочий день): После одобрения руководитель подписывает приказ. Выплата (до 1 месяца): Деньги переводятся на банковский счет заявителя в теңге.

Что нужно для получения выплаты?

От заявителя требуется: личное заявление, удостоверение личности (или вид на жительство) и справка из банка с реквизитами счета в тенге. Остальные процессуальные документы (копии регистрационных номеров, приговоры, постановления) передает сам следственный орган.

Дилемма для госслужащих

Для чиновников, чья прямая обязанность — сообщать о коррупции, денежные выплаты не предусмотрены. За принципиальность их поощряют почетной грамотой или благодарностью от Службы по противодействию коррупции КНБ.