До 17,3 млн теңге на карту от КНБ: пошаговая инструкция для тех, кто готов сдать коррупционера

В Казахстане обновили механизм финансовой мотивации для тех, кто помогает очистить госаппарат от коррупционеров. Председатель КНБ подписал приказ, жестко регламентирующий процедуру поощрения. Документ вступает в силу 22 августа 2026 года.
Кто теперь главный по премиям?
Все полномочия по оценке заслуг, проверке документов и перечислению денег официально закреплены за Службой по противодействию коррупции КНБ и ее территориальными подразделениями.
Сколько можно получить?
Сумма вознаграждения зависит от тяжести правонарушения (расчет ведется исходя из МРП на дату вступления в силу судебного или процессуального решения):
- Административные правонарушения: 30 МРП (129 750 теңге).
- Уголовные преступления небольшой тяжести: 40 МРП (173 000 теңге).
- Преступления средней тяжести: 50 МРП (216 250 теңге).
- Тяжкие преступления: 70 МРП (302 750 теңге).
- Особо тяжкие преступления: 100 МРП (432 500 теңге).
Если сумма взятки или ущерба превышает 1 000 МРП (4 325 000 теңге), заявителю положено 10% от этой суммы.
Важно: Максимальный размер вознаграждения ограничен 4 000 МРП, что в 2026 году составляет 17,3 миллиона теңге.
Четкий тайминг: сколько ждать денег?
- Сбор документов (10 рабочих дней): Орган, расследовавший дело, направляет пакет в Службу КНБ.
- Проверка (5 рабочих дней): Антикоррупционное подразделение КНБ проверяет документы на полноту.
- Вердикт комиссии: Материалы изучает комиссия (минимум из 5 сотрудников).
- Приказ (1 рабочий день): После одобрения руководитель подписывает приказ.
- Выплата (до 1 месяца): Деньги переводятся на банковский счет заявителя в теңге.
Что нужно для получения выплаты?
От заявителя требуется: личное заявление, удостоверение личности (или вид на жительство) и справка из банка с реквизитами счета в тенге. Остальные процессуальные документы (копии регистрационных номеров, приговоры, постановления) передает сам следственный орган.
Дилемма для госслужащих
Для чиновников, чья прямая обязанность — сообщать о коррупции, денежные выплаты не предусмотрены. За принципиальность их поощряют почетной грамотой или благодарностью от Службы по противодействию коррупции КНБ.