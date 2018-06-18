Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам в I квартале 2018 года, составила 102080 тенге.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, в IV квартале 2017 года в среднем за месяц составили 45800 тенге, и увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 3,5%, а реальные денежные доходы уменьшились на 4,2%.

Численность безработных в I квартале 2018 года, по оценке, составила 61,8 тыс. человек. Уровень безработицы составил 5,2% к численности рабочей силы. Численность лиц зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец мая 2018 г. составила 35,5 тыс. человек или 3% к численности рабочей силы.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам в I квартале 2018 года, составила 102080 тенге. Увеличение к I кварталу 2017 года составил 6,7%. Индекс реальной заработной платы за тот же квартал составил 100,2%.