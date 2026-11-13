В Шымкенте обсудили новые технологии предупреждения чрезвычайных ситуаций

В Шымкенте на XXXVIII заседании Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям стран СНГ министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Мурат Муханов представил новые подходы к обеспечению безопасности населения.

По словам министра, Казахстан переходит от ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций к заблаговременному выявлению угроз и предупреждению возможных катастроф. В стране внедряются современные технологии мониторинга и прогнозирования. Искусственный интеллект используется для раннего обнаружения лесных пожаров, беспилотники помогают обследовать труднодоступные территории и искать людей. На угольных шахтах внедряются системы контроля загазованности и определения местонахождения работников. Кроме того, в Казахстане обновили требования пожарной безопасности для электромобилей.

В регионах поэтапно создаются авиационные спасательные отряды с постоянным базированием вертолётов. На Каспийском море развивается специализированный отряд «Теңіз жасағы», предназначенный для спасательных операций и ликвидации разливов нефти. В рамках программы «Ауыл құтқарушылары» созданы 311 добровольных противопожарных формирований, обеспечивающих защиту более 975 населённых пунктов.

На международной встрече Казахстан предложил создать Региональный центр прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций. Участники заседания обсудили обмен информацией, совместную подготовку спасателей и повышение готовности к масштабным чрезвычайным ситуациям. Главной задачей остаётся своевременное предупреждение угроз и защита населения.