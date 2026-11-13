Изменение частот цифрового эфирного телевидения: кому потребуется перенастройка каналов

С 16 ноября по 25 декабря 2026 года АО «Казтелерадио» проведёт плановое изменение частот цифрового эфирного телевидения на отдельных радиотелевизионных станциях. Работы связаны с освобождением частот для развития мобильной связи 5G в Казахстане.

Изменения затронут зрителей, которые смотрят цифровое эфирное телевидение через обычную телевизионную антенну и принимают сигнал со станций, на которых проводятся работы.

Такие станции расположены в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в областях Абай и Жетісу.

Перенастройка может потребоваться только в отдельных населённых пунктах, а не всем жителям перечисленных областей. Проверьте, есть ли ваш населённый пункт в списке, приложенном к этой новости. Если он указан, после изменения частот вам может понадобиться повторный поиск каналов.

Изменения не касаются спутникового телевидения OTAU TV, кабельного и интернет-телевидения.

Если в указанный период у вас пропали каналы, выполните автоматический поиск. Заранее перенастраивать телевизор не нужно. Если все каналы работают, дополнительных действий не требуется.

Как выполнить автопоиск?

1.Откройте «Меню» или «Настройки» на пульте телевизора. Если используете цифровую приставку — воспользуйтесь её пультом.

2. Перейдите в раздел «Настройка каналов» или «Поиск каналов».

3. Выберите «Автоматический поиск». Если устройство предлагает выбрать источник сигнала, укажите «Антенна» или «Эфирное ТВ».

4. Дождитесь завершения поиска и при необходимости сохраните найденные каналы.

Названия пунктов меню могут отличаться в зависимости от модели устройства.