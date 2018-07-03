Согласно данным рейтинга глобальной конкурентоспособности стран, опубликованном на сайте Всемирного экономического форума, в 2017 году Казахстан занял 115-ое место по качеству дорог.

Компания Neoline, разработчик и производитель современной автомобильной электроники, опросила пользователей своей продукции с целью выяснить детали о состоянии дорожного полотна в регионе. В частности, жителей республики попросили назвать самые аварийные магистрали. В анкетировании приняли участие более 1200 водителей.

Около 55% респондентов отметили, что автотрасса «Алматы — Капшагай» является одной из наиболее небезопасных дорог в Казахстане. Это подтверждают и полицейские сводки: регулярно на «капчагайке» происходят серьезные ДТП, в результате которых погибают десятки водителей и пешеходов. Местные СМИ нередко называют «Алматы — Капшагай» «дорогой смерти».

На втором месте анти-рейтинга с 23% голосов расположилась трасса «Балхаш-Караганда». Это связано с плохим состоянием дороги: пользователи отмечали, что на ней большое количество ям. Однако власти Казахстана совсем недавно пообещали поэтапно отремонтировать трассу до 2020 года.

Кроме того, многие респонденты назвали опасной трассу «Шымкент-Туркестан» — за нее проголосовали 9% респондентов. Остальные пользователи отмечали трассы, проходящие через Южно-Казахстанскую и Атыраускую области.

При этом лидером среди самых безопасных дорог стала трасса «Кокшетау-Астана»: за нее проголосовали более 40% опрошенных жителей Казахстана.

Эксперты Neoline отмечают, что установка видеорегистраторов и радар-детекторов помогает избежать серьезных ДТП и штрафов за нарушение правил дорожного движения. Владельцы автоэлектроники становятся более дисциплинированными на дороге и гораздо внимательнее следят за соблюдением ПДД.

Самым универсальным решением может стать установка гибрида Neoline X-COP 9700S — одного компактного устройства, сочетающего в себе функции видеорегистратора и радар-детектора. Это устройство позволяет обнаруживать сигналы всех известных полицейских радаров, а также записывать происходящее на дороге. Благодаря X-COP 9700S владелец минимизирует риски аварии на трассах, а также серьезно сэкономит на штрафах.

Опрос провела компания Neoline.