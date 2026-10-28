Трансплантации и сложные операции детям оплачивают за счёт ОСМС

В Казахстане около 7 млн детей получают медицинскую помощь в рамках гарантированного объёма и системы обязательного социального медицинского страхования.

Медицинское сопровождение начинается ещё до рождения ребёнка и включает обследования, наблюдение в первые дни жизни, профилактику, диагностику, лечение и последующую реабилитацию.

По данным Фонда социального медицинского страхования, среди наиболее часто оказываемых детям видов специализированной помощи — удаление аппендикса. Зафиксировано 11,6 тыс. таких случаев.

Ещё около 11 тыс. случаев приходится на помощь при травмах, включая хирургическую обработку ран и ожогов, а также фиксацию при различных переломах. Кроме того, детям провели 4,2 тыс. ЛОР-вмешательств.

В рамках ОСМС доступно и высокотехнологичное лечение. В него входят трансплантация сердца и печени, трансплантация стволовых клеток, стимуляция блуждающего нерва при лекарственно-устойчивой эпилепсии, имплантация электромагнитного слухового аппарата, а также сложные диагностические процедуры на сердце и перикарде.

За девять месяцев 2026 года на такие виды медицинской помощи детям направлено более 3,3 млрд теңге.

За этот период проведена одна трансплантация сердца, три трансплантации печени и 36 трансплантаций стволовых клеток. Также выполнено 52 вмешательства по стимуляции блуждающего нерва и 254 случая лечения с имплантацией слухового аппарата.

Средняя стоимость отдельных видов такой помощи составляет от 8 до 31 млн теңге.

В страховой пакет для детей также входят плановая и экстренная стоматологическая помощь. Ортодонтическое лечение предусмотрено для детей с врождёнными патологиями челюстно-лицевой области, а также для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 6 до 12 лет с зубочелюстными аномалиями.