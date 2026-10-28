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В Казахстане хотят расширить долгосрочное кредитование бизнеса

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил новые задачи в сфере финансирования экономики, налоговой политики и социальной поддержки.

По его словам, банкам необходимо активнее участвовать в долгосрочном кредитовании бизнеса. Для этого планируется развивать новые механизмы финансирования с участием банков, институтов развития, международных финансовых организаций и ЕНПФ.

Глава государства также поручил доработать налоговое законодательство. Из Налогового кодекса должны устранить противоречия, неоднозначные нормы и излишнюю нагрузку на предпринимателей.

Отдельно Президент предложил обсудить введение повышенной налоговой ставки для обладателей крупных состояний.

Кроме того, планируется расширить цифровизацию налоговой системы и использование искусственного интеллекта для повышения собираемости налогов и сокращения теневой экономики.

Токаев также заявил о необходимости пересмотреть социальную политику и сосредоточить государственную поддержку на тех, кто действительно в ней нуждается.

В течение года планируется разработать долгосрочный документ с основными приоритетами развития Казахстана.

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