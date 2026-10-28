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В Казахстане хотят упростить условия для бизнеса и ускорить цифровизацию

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил пересмотреть подходы к поддержке малого и среднего бизнеса и активнее вовлекать предпринимателей в государственные и квазигосударственные закупки.

По его словам, часть закупок можно резервировать за МСБ, одновременно смягчая требования к поставщикам. Глава государства также предложил обсудить введение с 1 января 2027 года нового трёхлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса.

Отдельно Президент поручил продолжить декриминализацию экономических правонарушений.

Ещё одним приоритетом станет развитие цифровой экономики. В стране уже работают два суперкомпьютера, создаются центры обработки данных и развивается цифровая инфраструктура.

Правительству поручено подготовить программу практического использования цифровизации в экономике, расширять применение искусственного интеллекта, блокчейн-технологий и токенизации активов.

Также до конца года планируется сформировать упрощённый правовой режим цифровой занятости, а в 2027 году — запустить пилотные проекты цифрового развития в регионах для поддержки предпринимателей и сельских производителей.

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