Токаев поручил усилить развитие транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана обозначил развитие транспортно-логистического потенциала одним из важных направлений для страны.

По его словам, Казахстан должен использовать своё географическое положение и стать ведущим логистическим центром Евразии. Сейчас через территорию страны проходит значительная часть грузопотока из Китая в Европу.

Глава государства поручил развивать отечественных логистических операторов, создавать центры консолидации и распределения грузов, а также новые производства и торговые площадки возле транспортных узлов.

Отдельное внимание уделено качеству автомобильных дорог и пунктов пропуска. В следующем году планируется завершить реконструкцию всех автомобильных пунктов пропуска.

Президент также поручил усилить контроль за строительством и ремонтом дорог и ускорить цифровизацию транспортной отрасли, включая международные маршруты.

По словам Токаева, без современной дорожной и сервисной инфраструктуры Казахстану будет сложно реализовать потенциал крупного транзитного и логистического узла.