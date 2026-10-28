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Токаев поручил усилить развитие транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана

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Редактор Юлия Машковская
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Фото Акорды

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана обозначил развитие транспортно-логистического потенциала одним из важных направлений для страны.

По его словам, Казахстан должен использовать своё географическое положение и стать ведущим логистическим центром Евразии. Сейчас через территорию страны проходит значительная часть грузопотока из Китая в Европу.

Глава государства поручил развивать отечественных логистических операторов, создавать центры консолидации и распределения грузов, а также новые производства и торговые площадки возле транспортных узлов.

Отдельное внимание уделено качеству автомобильных дорог и пунктов пропуска. В следующем году планируется завершить реконструкцию всех автомобильных пунктов пропуска.

Президент также поручил усилить контроль за строительством и ремонтом дорог и ускорить цифровизацию транспортной отрасли, включая международные маршруты.

По словам Токаева, без современной дорожной и сервисной инфраструктуры Казахстану будет сложно реализовать потенциал крупного транзитного и логистического узла.

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