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Токаев поручил добиться энергопрофицита в Казахстане к 2029 году

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ускорить развитие энергетики и к 2029 году обеспечить Казахстан устойчивым профицитом электроэнергии.

По его словам, нынешних объёмов генерации недостаточно с учётом развития промышленности, строительства, агропромышленного комплекса, цифровизации и создания центров обработки данных.

Для решения проблемы планируется строить новые и модернизировать действующие электростанции и линии электропередачи, развивать угольную генерацию и возобновляемые источники энергии, в том числе солнечные станции.

Отдельное внимание Президент уделил атомной энергетике. Он предложил рассмотреть создание государственного стратегического резерва урана для обеспечения будущих АЭС.

Также Токаев поручил актуализировать долгосрочный энергетический баланс страны до 2035 года и активнее привлекать частные инвестиции в обновление инфраструктуры.

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