Банановая ферма в Шымкенте стала объектом агротуризма

В Шымкенте развивается новое направление внутреннего туризма — агротуризм. Одним из таких объектов стала ферма «Банан бау», где выращивают тропические растения и проводят экскурсии для посетителей.

Ферма занимает около пяти гектаров. На её территории растут более семи тысяч банановых деревьев. Помимо производства сельскохозяйственной продукции, здесь развивают познавательный туризм.

Во время экскурсий посетителям рассказывают, как бананы выращивают в тепличных условиях, каким образом ухаживают за растениями и как проходит сбор урожая. На территории также предусмотрены возможности для семейного отдыха и приобретения местной продукции.

Агротуризм объединяет сельское хозяйство и туристическую отрасль. Подобные проекты позволяют фермерам получать дополнительный доход, а туристам — знакомиться с производством продуктов непосредственно на месте.

Потенциал для развития этого направления есть и в других регионах Казахстана. Туристическими объектами могут становиться фермерские хозяйства, тепличные комплексы, пасеки, животноводческие предприятия и производства национальных продуктов.

Одним из преимуществ агротуризма считается возможность работать круглый год. В частности, тепличные хозяйства позволяют проводить экскурсии независимо от сезона.

Опыт «Банан бау» показывает, что сельскохозяйственный объект может одновременно выполнять производственную и туристическую функции.

Развитие таких проектов может расширить туристическое предложение Шымкента, привлечь посетителей в новые локации и познакомить их с необычными для региона видами сельского хозяйства.