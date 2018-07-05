Отметить первыми День рождения Президента страны и столицы решили в Шымкенте. На площади Аль-Фараби задолго до начала концерта собралось около двух тысяч человек, все в предвкушении праздника. В концертной программе артисты из России и Казахстана, среди которых и популярный артист Кайрат Нуртас вместе со своим братом.

Чтобы запечатлеть этот момент на память горожане и гости города делают памятное фото у большой фотозоны с изображением Астаны, именно в этот вечер каждый может руками потрогать любимую столицу.

«Я сама местная, и меня гордость переполняет за нашу страну, да есть трудности, да есть проблемы. Но мы встаем, мы поднимаемся. Посмотрите что творится вокруг, в каждой пятой стране войны и беспорядки, а мы с вами танцуем, веселимся и можем отмечать такие праздники. Астане желаю тепла, счастья и процветания»,- говорит Юлия Николаевна пенсионерка.

А в другой стороне зона живет своей жизнью зона фанатов Кайрата Нуртаса. Все в ожидании артиста, тем более, что в этот вечер Кайрат выступил вместе со своим братом Зангаром Нуртасом и исполнил новый хит “My universe”.

Мужская половина зрителей с овацимия встретила группу «JayRun», девушки исполнили несколько песен из своего альбома и поделились своими эмоциями о шымкентском зрителе.

«Шымкент всегда встречает по-особенному, тут всегда теплая атмосфера, я бы сказала жаркая. Наша команда тут всегда выступает на «ура». Особенно мужская половина. Шымкент стал мегаполисом, это на самом деле круто, мы счастливы и рады. Много изменений в Шымкенте, мы за всем следим, но в политику не вмешиваемся и стараемся на вопросы, касающиеся акимов и других чиновников не отвечаем», — пояснили девчонки из группы «JayRun»

В завершении празжника небо над Шымкентом озарили тысячи ярких огней. Салют в честь дня рождения Астаны стал заключительным аккордом праздника.