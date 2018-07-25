Рассыпанная соль, кролики, стук по дереву, число 13 и многое другое: узнайте удивительные древние истории об этих общих суевериях, рассказал сайт fb.ru

Число 13

Страх перед номером 13, возможно, является одним из самых известных суеверий во всем мире. Фактически подобный вид фобии свойственен по меньшей мере 10 % жителей США. Один из самых ранних примеров фобии может служить то, что 13-й закон был исключен из одного из самых старых юридических документов в мире — Кодекса Хаммурапи. Если вспомнить знаменитую историю об Иуде Искариоте, то он был 13-м гостем, прибывшим на Тайную вечерю. Подобное происшествие имеет место и в норвежской мифологии, когда озорной бог Локи был 13-м членом званого обеда в Валгалле и тем самым нарушил равновесие двенадцати богов, которые уже были там.

Лапки кролика

Это суеверие берет свое начало от тотемизма — веры в духовную связь между животными и людьми. Если племя полагало, что его члены произошли от кроликов, для них было обычным делом носить на теле кролика, особенно его лапки. Лапки также являются фаллическим символом, который означал повышенную плодовитость, обильный урожай и удачу. Кельтские племена считали, что кролики могут говорить с подземными богами и духами благодаря своим норам. Это еще одна причина, по которой лапки кролика могли принести удачу.

Четырехлистный клевер

По мнению изданию Scientific American, шансы найти четырехлистный клевер — один из 10 000, что делает находку очень удачной. Происхождение суеверия связано с библейскими Адамом и Евой. Легенда гласит, что, когда Адам и Ева покидали Эдемский сад, Ева сорвала клевер из четырех листьев в качестве сувенира. Другая теория восходит к древнему кельтскому миру, когда считалось, что клевер с четырьмя листьями помогал избежать злых духов. Существовала также средневековая теория, согласно которой обладание этим необычным растением позволяло видеть фей.

Черный цвет как траурный

Представители многих древних культур на самом деле считали смерть заразной, и для них было разумным избегать тех людей, которые недавно находились около мертвого человека. В Риме черное одеяние было способом дать понять всем, что вы находились около мертвого.

Вилочковая кость птицы приносит удачу

Разламывание вилочковой кости индейки, утки или курицы происходит в День благодарения. Но люди гадают на желания по костям домашней птицы, согласно научным исследованиям, как минимум с 700 г. до н.э. Этруски полагали, что птицы могут рассказать о будущем, а высушивание, а затем поглаживание кости может дать человеку силу предвидения и воплотить в жизнь его желания. Когда римляне переняли это суеверие, они начали разламывать кости пополам, чтобы распространить удачу. В конце концов разламывание кости стало действием, которое, как полагалось, даровало осуществление желаний.

Рассыпанная соль

Такое суеверие касается эпох, при которых соль ценилась на вес золота, и считалось, что рассыпание этого продукта приносило неудачу. Это могло означать появление проблем в отношениях, символизировать плохое предзнаменование или свидетельствовать о том, что дьявол внесет в ваш дом хаос. Картина Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» изображает это суеверие. На ней нарисована рассыпанная соль у локтя Иуды Искариота. К счастью, есть быстрое решение: просто следует бросить соль через левое плечо, где вас поджидает дьявол. Она попадает в глаза дьяволу и ослепляет его.

Стук по дереву

Эта обычное и распространенное суеверие возникло в древних языческих культурах. Язычники верили, что духи и боги живут на деревьях. Стук о дерево мог обеспечить защиту. Однако существует и противоположная теория, заключающаяся в том, что стук о дерево наводил страх на злых духов. Тем не менее британский фольклорист Стив Руд считает, что появилось подобное суеверие совсем недавно и восходит к детской игре 19-го века под названием «Стучать о дерево», когда дети становятся неприкосновенными в игре при касании дерева.

Подковы

История свидетельствует, что когда-то кельты были могущественным народом, сумевшим создать империю на территории современной Европы. Но постепенно их мощь ослабла, а кельты как единый народ были уничтожены. Оставшиеся кельтские племена начали мигрировать в северную Европу и на Британские острова около 400 г. до н. э. Во всех своих несчастиях они обвиняли местных эльфов и гоблинов. Полагая, что местные феи опасаются железного оружия захватчиков, кельты вешали подковы на своих дверях. Так отражались заклинания злых существ.

Шаги по трещинам

Суеверие происходит от европейского и афро-американского фольклора. Трещины означают границу между нашим и потусторонним миром. Шагать по трещине или стоять на ней нельзя. Это приносит неприятности или проблемы со здоровьем человеку или члену его семьи. И это еще не все: трещины в стенах позволяют духам, призракам и феям входить в ваш дом. Если в трещине поселилась колония муравьев, и вы на нее наступаете, то ждите дождя. Если вы увидите траву, произрастающую из трещин, то следующая зима будет очень холодной.

Загадывание желания на ресницах

За все пожелания, которые вы загадали на потерянных ресницах, вы можете поблагодарить Великобританию и Ирландию 18-го века. Суеверие родилось в Шропшире (Англия). Люди веровали, что если упала ресница, то человек должен положить ее на тыльную сторону ладони, загадать желание и бросить через плечо. Если она улетит с руки, то желание исполнится. Если же останется на ладони, то это очень плохо.