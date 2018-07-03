О том, что в известном концертном холле «ATLAS» выступит народный артист РФ Владимир Кузьмин шымкентцы знали давно, поэтому задолго до концерта билетов уже не было.

Послушать Кузьмина в Шымкент приехали поклонники даже из других городов страны. Российский музыкант поспешил поздравить Шымкент со статусом мегаполиса. Любимец публики много пел и много шутил. Шымкентская публика встретила его овациями.

«Я узнал, что Владимир выступит в Алматы, но на концерт не успел, пришлось ехать в Шымкент. А сам я живу в Семее. Но нисколько не жалею, что пришлось провести время в дороге, чтобы встретиться с кумиром. Спасибо ему за творчество, а Шымкенту за гостеприимность», — поделился Алишер Аланов, гость из Семея.

Все время, что Владимир Кузьмин был на сцене, поклонники танцевали и пели под его популярные хиты.

Напомним, что Владимир Кузьмин — советский и российский музыкант. Гитарист, мультиинструменталист и автор песен, вокалист. Один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик».

Шуддин Саидов