Увеличилась заработная плата госслужащих города Шымкента. Об этом стало известно в ходе брифинга руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Али Комекбаева.

По словам руководителя ведомства, новая система оплаты труда состоит из двух частей: гарантированного должностного оклада на основе факторно-балльной шкалы и бонусов.

Размер гарантированного должностного оклада работника определяется с учетом трех факторов: уровень ответственности, уровень профессиональных знаний и опыт, уровень сложности решаемых задач. Вторую часть дохода – бонусы госслужащий будет получать по итогам года, и начисляться они будут с учетом конкретного вклада работника в достижение общих целей и задач государственного органа.

Руководитель Департмента по г. Шымкенту на своем личном примере поделился процессом апробации данной системы. Так, после внедрения новой системы оплаты труда должностной оклад главного специалиста Департамента повысился с 91 тысячи тенге до 219 тысяч тенге.

Кроме того, теперь можно не заполнять 20% вакантных должностей, а сэкономленные средства направлять на выплату надбавок сотрудникам. По системе факторно-балльной шкалы эффективный сотрудник по итогам года может претендовать на бонус в размере от четырех окладов и выше.

Иными словами, новая система позволяет построить систему оплаты таким образом, чтобы сотрудник переменную часть зарплаты зарабатывал, а не получал.

По словам руководителя Департамента тестируемая система увеличила инициативность и самостоятельность в решении оперативных задач, создала систему стимулов для личного профессионального развития и совершенствования.

Руководитель Департамента отметил, что по городу Шымкенту создан Департамент по делам государственной службы и противодействию коррупции и принимает обращения по вопросам государственной службы, контроля в сфере государственной службы, государственных услуг и профилактики коррупции по прежнему адресу проспект Тауке-хана 3, а также сообщил телефон доверия «WhatsApp» (+7702-201-51-51), 51-51-51, специальной страницы Департамента (Департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции по г.Шымкенту) в соцсети facebook.com.