Бойцы спецназа ВЧ 6506 стали обладателями краповых беретов. В Актобе за звание самого выносливого соревновались бойцы спецназа из разных воинских частей Национальной гвардии РК. Изначально допустили 296 бойцов, первый этап прошли только 102 спецназовца.

Цена крапового берета: меткая стрельба, марш-бросок на расстояние 75 км, спаринги между собой без отдыха. Как рассказывают обладатели крапового берета, народное выражение «Они прошли огонь, воду и медные трубы» — это про них. Бойцы шутят, мол, еще несколько заданий нужно прибавить к этому выражению.

«Было сложно, казалось что вот-вот что-то пойдет не так. Соперники все достойные. Я был горд, когда видел всех бойцов, все очень хорошо подготовлены. Ну вот так вышло, что удача улыбнулась нам. И это не говорит о том, что мы самые сильные, наши бойцы хорошо подготовлены. Я, к примеру, на шестой раз получил краповый берет. Хочу сказать народу, чтобы не переживали! Покой в нашей стране охраняют достойные бойцы», — говорит Алдияр Азимхан, военнослужащий ВЧ 6506, обладатель крапового берета.

В итоге, обладателями краповых беретов стали 9 военнослужащих, трое из Шымкента. В ВЧ 6506 бойцов встретили праздничным концертом.

Лучшими бойцами стали:

Алдияр Азимхан Абибуллаевич

Касимов Бактыбек Лесбекович

Айтбай Бексултан Сындарович.

Командование ВЧ 6506 выражает огромную благодарность бойцам за стойкость.

От лица медиахолдинга «Otyrar» поздравляем «краповиков». Желаем здоровья и мирного неба.