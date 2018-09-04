В составе медицинских бригад: терапевты, педиатры, невропатологи, окулисты, ЛОР-врачи, гинекологи, хирурги, урологи, маммологи, стоматологи, пишет bnews.kz.

3 сентября со станций Караганда и Алматы-2 на помощь людям отправились медицинские поезда «Денсаулық» и «Саламатты Қазақстан». В течение трёх месяцев они будут курсировать по отдалённым железнодорожным станциям Казахстана и принимать сельских пациентов, передаёт корреспондент BNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».

Необходимую помощь пациентам будут оказывать квалифицированные врачи: терапевты, педиатры, невропатологи, окулисты, ЛОР-врачи, гинекологи, хирурги, урологи, маммологи, стоматологи.

«Поезд оснащён современным диагностическим оборудованием, в том числе компьютерной спирометрической системой, эхоэнцефалографом, кардиологической мониторной системой для проведения диагностических нагрузочных тестов, а также рентген-, стоматологическое, ЛОР- и офтальмологическое оборудование последнего поколения», — говорится в сообщении.

В 2018 году медицинский поезд «Денсаулық» проедет по Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской и Алматинской областям. Посетит при этом – 82 станции. Поездом «Саламатты Қазақстан» планируется охват 57 станций отдалённых районов Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Костанайской областей.

Жители станций получат высококвалифицированную медицинскую помощь, включая проведение малых хирургических операций, а также качественное стоматологическое лечение.

Стоит отметить, что впервые проект «Медицинские поезда» стартовал в 2010 году. За это время были осмотрены жители 1326 станций всех областей республики. Специалистами обследовано более 379 тыс казахстанцев, в том числе 83 806 детей. При этом общее количество врачебных посещений составило около 2,5 млн.