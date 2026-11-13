Мэр Перми посадил дерево в дендропарке Шымкента

Шымкент с рабочим визитом посетил мэр российского города Перми Эдуард Соснин вместе с официальной делегацией. Главной целью поездки стало укрепление межмуниципальных связей и развитие сотрудничества в экономике, туризме, культуре и городском хозяйстве.

В рамках визита гости познакомились с инфраструктурой мегаполиса, посетили дендропарк и историко-культурный комплекс «Цитадель», а также обсудили перспективы реализации совместных проектов.

Одной из основных задач визита стало развитие долгосрочного сотрудничества между двумя городами. Стороны заинтересованы в обмене опытом в сфере благоустройства, развития городской инфраструктуры, образования, культуры и спорта. По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, города имеют много общего, в том числе по численности населения и структуре экономики. Это создаёт возможности для дальнейшего взаимодействия.

«Прибыли в город Шымкент, чтобы не на словах, а на бумаге закрепить соглашение о сотрудничестве между нашими городами. Города наши очень похожи и структурой экономики, и населением. И уверен, что сегодняшние мероприятия положат начало большому, долгому пути взаимодействия и сотрудничества», — отметил Эдуард Соснин.

В ходе знакомства с Шымкентом представители Перми посетили городской дендропарк. Гостям рассказали об особенностях зелёной зоны и её инфраструктуре. Одним из символичных мероприятий стала совместная посадка деревьев. Участники встречи подчеркнули важность сохранения зелёных пространств и создания комфортной городской среды. Эдуард Соснин отметил, что Пермь и Шымкент объединяет стремление развивать озеленение и бережно относиться к природному наследию.

«Оба города зелёные, города красивые. Сегодня мы посадили деревья в дендропарке, и уверен, что когда делегация Шымкента приедет в город Пермь, мы такую же традицию заложим и у нас в зелёном городе. Мы должны совместно беречь это богатство для наших детей, для наших внуков», — подчеркнул мэр Перми.

Отдельное внимание во время визита уделили развитию экономических связей и инвестиционного сотрудничества. В состав делегации Перми вошли представители деловых объединений, заинтересованные в установлении прямых контактов с предпринимателями Шымкента. Среди перспективных направлений взаимодействия рассматриваются машиностроение, химическая промышленность и информационные технологии.

Руководитель городского управления туризма, внешних связей и креативной индустрии Бексултан Адильханов сообщил, что гостям представят инвестиционный потенциал Шымкента и возможности для реализации совместных инициатив. По его словам, нынешний визит носит ознакомительный характер и должен стать основой для дальнейшего сотрудничества в сфере туризма и привлечения инвестиций.

В последние годы Шымкент расширяет сотрудничество с зарубежными городами. Ранее мегаполис посетил мэр венгерского Дебрецена. В рамках той встречи также состоялась символическая посадка дерева. Кроме того, с рабочим визитом в Шымкент приезжал мэр турецкого Измира. С этими городами продолжается развитие побратимских отношений, направленных на укрепление экономических, культурных и туристических связей. По информации городского управления туризма, за первые шесть месяцев года Шымкент посетили около 300 тысяч туристов.

Ежегодно город принимает порядка 500 тысяч гостей, в том числе иностранных. При этом туристический поток продолжает увеличиваться.

Программа рабочего визита продолжилась посещением историко-культурного комплекса «Цитадель». Для представителей пермской делегации организовали экскурсию, в ходе которой рассказали об истории древнего городища, этапах его развития и культурном наследии Шымкента. Знакомство с историческими достопримечательностями стало частью программы, направленной на развитие культурного обмена и продвижение туристического потенциала мегаполиса. По итогам визита стороны рассчитывают продолжить работу над совместными проектами в различных сферах.

В дальнейшем запланирован ответный визит делегации Шымкента в Пермь. Ожидается, что дальнейшее взаимодействие позволит укрепить деловые и культурные связи, а также создать новые возможности для жителей обоих городов.