Американская компания «Space X» подписала соглашение с первым в мире туристом, который совершит полет вокруг Луны, сообщает kaztrk.kz.

Как отмечается, имя первого космического туриста будет объявлено сегодня. Однако, ранее сообщалось что, первый турист совершит полет к Луне не раньше середины 2019 года.

В целом, за всю историю на Луне побывали 24 человека. После завершения миссии американских астронавтов в 1972 году, туда никто не отправлялся.

Также отмечается, что космический турист совершит полет вокруг Луны на ракете-носителе «Биг Фалкон».