В Шымкенте предложили создать единый центр прогнозирования чрезвычайных ситуаций для стран СНГ

В Шымкенте состоялось XXXVIII заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям стран СНГ. В международной встрече приняли участие представители восьми государств. Главными темами стали предупреждение природных и техногенных катастроф, обмен опытом и укрепление сотрудничества спасательных служб.

Казахстан вновь принял заседание совета спустя 11 лет. Участники рассмотрели 11 вопросов, включая создание единого регионального центра прогнозирования климатических и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Инициатива предполагает объединение возможностей спасательных ведомств для своевременного обмена информацией об угрозах и повышения эффективности совместного реагирования. Страны СНГ подготовят предложения по организации работы будущего центра.

Особое внимание уделили профилактике пожаров в жилых домах. Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Мурат Муханов отметил, что, по представленным на встрече данным, на такие пожары приходится 90–95% зарегистрированных чрезвычайных ситуаций.

«Сейчас все государства уделяют особое внимание профилактике пожаров, действиям в случае возгорания и разъяснению населению правил безопасности», — подчеркнул Мурат Муханов.

На заседании Казахстан также представил опыт укрепления сейсмологической безопасности. В стране уже открыт совместный с Китаем научно-исследовательский центр, к работе которого планируют привлечь китайских учёных и специалистов. Полученные результаты исследований предложено использовать для обмена опытом со странами СНГ.

Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский поддержал идею объединения возможностей национальных центров реагирования.

«У центров реагирования на кризисные ситуации каждой страны есть свой опыт и возможности. Объединив их, мы сможем оперативно обмениваться информацией о климатических и погодных угрозах», — отметил Вадим Синявский.

Отдельно участники обсудили развитие пожарно-спасательного спорта. Россия поддержала инициативу Беларуси о проведении Кубка стран СНГ и выразила готовность предложить для соревнований новый учебно-тренировочный полигон в Казани.

Глава МЧС России Александр Куренков подчеркнул важность международного взаимодействия спасательных ведомств.

«Совместная работа спасательных служб стран СНГ позволяет оперативно передавать информацию о чрезвычайных ситуациях и своевременно оказывать помощь людям», — заявил Александр Куренков.

Он также сообщил о поддержке инициативы Беларуси по проведению Кубка стран СНГ по пожарно-спасательному спорту.

По итогам заседания утверждён основной план работы совета на 2026–2027 годы и одобрен график проверки системы взаимного оповещения государств СНГ на 2027 год. Председательство в совете перешло к Казахстану. Возможность проведения следующего заседания в России в 2027 году планируется дополнительно проработать.

В рамках международной встречи делегациям продемонстрировали пожарную и аварийно-спасательную технику казахстанского производства.

По информации главы МЧС, за последние три года при государственной поддержке спасательные подразделения получили современное оборудование. В результате уровень их материально-технической оснащённости достиг 70%.