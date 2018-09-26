Представители Минздрава советуют не доверять ненадежным продавцам, которые предлагают еду через интернет.
Как часто проверяют заведения питания, предлагающие доставку еды на дом, рассказали в комитете охраны общественного здоровья, передает Sputnik.
Объекты общественного питания до 50 посадочных мест входят в группу незначительной эпидемической значимости, именно поэтому в их отношении проводятся только внеплановые «рейды».
«Данные объекты уведомляют государственные органы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия (территориальные подразделения комитета) о начале осуществления деятельности», — говорится в ответе комитета на запрос Sputnik.
Кафе или другие заведения, которые продают еду через интернет, комитет проверяет только при поступлении жалоб населения.
С начала текущего года в Казахстане зафиксировано 11 случаев пищевого отравления, семь из которых связаны с объектами общественного питания, говорится в письме.
Этим летом главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин советовал не доверять ненадежным продавцам в Сети. В частности, он отметил, что домохозяйки могут не соблюдать личную гигиену и товарное соседство сырых и готовых продуктов.
Он рекомендовал спрашивать у продавцов разрешение на реализацию продукции.
Ранее в Шымкенте трехлетняя девочка, которая пообедала в кафе и поужинала едой, купленной через интернет, скончалась в инфекционной больнице. По предварительным итогам расследования, зараженными оказались заказанные через интернет суши.