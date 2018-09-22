Люблю вечерний базар. Проходы между рядами свободные.

Нет толпы, которая снует в поисках нужного в дневное время. Той массы людей, что расчищают территорию для продвижения к поставленной цели локтями, наступают на ноги. А продавцы, еще бодрые, совсем несговорчивые и не хотят торговаться.

Толи дело вечер. Устали все. По ту сторону прилавка тоже.

— Как хочется домой, вытирая пот, говорит продавец томатов. Может сочувствия ищет, а может так уже мысли вслух высказывает. А все потому что уже темнеет.

Торговцы овощами и зеленью, понимая, что завтра за их уже, скукоженный, не первой свежести товар могут и ничего не дать, благотворительно продают пучки парами, а то и тройками на сто тенге. Утром это трудно даже представить.

А еще в этой вечерней «несуете» рынка можно наблюдать жанровые картинки. Вот и на «Фото дня» я подглядела. Оказывается, что голые манекены могут быть смешными.