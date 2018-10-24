В Шымкенте продолжается война с объявлениями. Масштабную акцию запустил сайт otyrar.kz, газета «Рабат» и телеканал «Отырар TV».

И ее уже поддержало немало горожан — школьники, взрослые, молодежь стараются сделать наш город чище. О самых активных в своем матерале расскажет Анастасия Новикова.

Студенты шымкентского политехнического колледжа обратились к горожанам с призывом сделать Шымкент чище. Молодые люди услышали об акции «Объявляем войну объявлениям» и решили стать ее участниками. Теперь они ежедневно выходят на борьбу с расклеенными по городу листовкам. По пути на учебу, домой или в магазин очищают от развешанного мусора остановки и столбы.

Тимур Козьмин Юрий Мороз, студенты: «Это не занимает много времени, город становится чище, жаль что многие люди проходят мимо и не ценит труд тех, кто убирает наш город».

Чтобы очистить столб или остановку от объявлений, действительно, много времени не требуется. Правда, трудности все же возникают: самые предприимчивые нарушители расклеевают листовки высоко над землей — и тогда парням приходится применять свои навыки прыжков в высоту. А иногда и физическую силу.

Уборкой объявлений занимаются и коммунальные службы города. На ситуацию пытаются повлиять и в районных акиматах, правда в борьбе с расклейщиками листовок проигрывают даже они.

Принять участие в акции «Мы объявляем войну объявлениям» может каждый. Достаточно очистить свой двор, улицу, остановку, столб от наклеенных объявлений, сделать фото, снять видео с комментариями и прислать на электронную почту нашего сайта или номер ватсап. О самых активных мы расскажем в своих сюжетах, а газеты в специальных репортажах. Война с объявлениями продолжается и мы уверены, что третий мегаполис страны должен стать чистым и опрятным.

Е-mail: kazorina@otyrar.kz или WhatsApp +7 747 996 8219.