Пятна пота в области подмышечных впадин способны разрушить репутацию самого успешного человека. Они доставляют массу неудобств от неприглядного внешнего вида и резкого запаха, до порчи одежды выцветшими пятнами материи.

Заботливыми хозяйками и экспертами в области гигиены разработано немало способов избавления от выделений сальных желез в области подмышек. Широкий спектр средств включает составы промышленного производства: тальк, аэрозоль или стик против пота, таблетки и инъекции, даже специальные подкладки на одежду. Любителями народных средств собраны рецепты специальных отваров и настоев, снижающих уровень потливости.

Причины

Сталкиваясь с проблемой повышенного потоотделения, большинство людей начинают пристальное внимание уделять гигиене тела. Вместе с тем, частое использование моющих средств сушит кожу и приводит к ее раннему старению. Если по внешним параметрам и самочувствию человека выделение пота и специфический запах этого процесса действительно отличаются от нормы, то следует искать причину такой реакции организма и работать над ее устранением.

Причинами повышенного потоотделения могут быть разные факторы:

Повышение уровня тестостерона: в определенные периоды жизни человека (половое созревание, климакс) происходит гормональная перестройка его биологических процессов.

Переживание стрессовых ситуаций: волнение человека перед важными переговорами или знакомством способствует повышению адреналина в крови, выделению испарины.

Избыточный вес: полнота приводит к нарушениям процессов метаболизма, терморегуляции, при которых становится более интенсивным потоотделение.

Болезни внутренних органов: нарушения в правильном функционировании даже одной из систем организма приводит к гипергидрозу и изменениям запаха пота (при проблемах с печенью секрет пахнет ацетоном, при дифтерии появляется сладковатый запах, при нарушении пищеварения пот приобретает запах сероводорода).

Прием некоторых лекарств может вызывать гипергидроз.

Отсутствие сбалансированного питания: чрезмерное увлечение острой, жирной, жареной пищей, крепким кофе, чаем, блюдами фастфуда, спиртными напитками провоцирует повышенное потоотделение и изменение состава секреции сальных желез.

Физические нагрузки: повышенная двигательная активность вызывает повышение температуры тела, в ответ на которое для терморегуляции организм реагирует выделением пота.

Несоблюдение гигиенических норм: необходимости удаления волос в подмышечной впадине, регулярности водных процедур.

Нарушение правил гигиены чрезмерным увлечением моющими средствами: частое использование антибактериального мыла вызывает вымывание собственной микрофлоры организма, снижая защитные функции биологической среды, что приводит к развитию болезнетворных бактерий и неприятному запаху.

Одежда из синтетических материалов: непродуваемая искусственная ткань мешает вентиляции и доступу воздуха к коже человека, создавая «парниковый эффект», тем самым провоцируя выделение пота.

Способы избавления от пота

Навсегда избавиться от запаха пота под мышками поможет ответственное отношение к перечисленным выше факторам, вызывающим повышенное потоотделение. Если причина так и не найдена, то следует принять меры, рекомендуемые специалистами:

дважды в день принимать душ, утренний без моющих средств, вечерний с увлажняющим мылом;

в период предстоящих стрессовых ситуаций заниматься самоубеждением, пить чай с ромашкой, мелиссой, мятой, в сложных ситуациях принимать успокоительные аптечные средства на травах;

провести полную диагностику организма на предмет выявления заболеваний внутренних органов;

перейти на правильное питание или хотя бы снизить употребление жирной, жареной, острой пищи;

включить в рацион продукты, содержащие фосфор, железо и кальций;

употребление чая, кофе заменить травяными настоями;

нормализовать физические нагрузки на организм;

внимательно изучить инструкции к лекарственным препаратам, которые используются в настоящее время, возможно они оказывают побочный эффект, вызывая повышенное выделение секреции потовых желез;

удалить из гардероба одежду из искусственных синтетических материалов.

Если предлагаемые меры не помогли снизить потоотделение, запах по-прежнему остается ярко выраженным, то рекомендовано периодически применять специальные средства в области подмышечных впадин. Предлагаемые специалистами составы могут быть в разной форме: косметические средства, аптечные лекарственные препараты, народные рецепты на основе отваров и настоек.

Косметические средства

Быстрым решением вопроса является использование косметических средств, которые своим составом помогают избавиться от резкого запаха пота.

Приспособления такого вида могут быть следующих типов:

дезодоранты — призваны остановить размножение бактерий, создавая неблагоприятную для них среду обитания, устранять неприятные запахи;

антиперспиранты — способны блокировать активность потовых желез благодаря наличию в своем составе солей металлов;

дезодоранты-антиперспиранты — совмещает преимущества первых двух, предназначен для людей с активным образом жизни.

Для людей с раздражительной кожей и подростков из представленных типов рекомендовано пользоваться дезодорантами. Состав этих приспособлений содержит минимальное количество агрессивных компонентов, ароматизирующих веществ, парфюмерных отдушек. Взрослым людям с явными проблемами повышенного потоотделения при интенсивных тренировках и физических нагрузках рекомендовано применять дезодорант-антиперспирант.

Аптечные препараты

Если процесс гипергидроза ярко выражен и причиняет неудобства, то следует применять лекарственные препараты. Составы этих средств помогают навсегда убрать повышенное выделение пота на ладонях, под мышками, на ногах. К таким кардинальным мерам приступают только в том случае, если предварительно выполнены рекомендации специалистов, изложенные ранее.

Лекарственные препараты для уменьшения потоотделения:

Паста Лассара для ежедневного применения на основе цинка нормализует работу потовых желез. Применяется не меньше месяца.

Салицилово-цинковая мазь с оксидом цинка подобна пасте, подсушивает кожу, блокирует тем самым активность потовых желез. Ацетилсалициловая кислота в составе препарата способствует истреблению бактерий, продукты жизнедеятельности которых создают неприятный запах.

Гальманин в форме присыпки в составе содержит цинк и салициловую кислоту для достижения антибактериального эффекта.

Формидон — недорогой раствор применяют в крайних случаях при отсутствии эффекта от других средств снижения потоотделения. Такая осторожность в назначениях препарата связана с наличием в его составе формальдегида, который негативно влияет на работу репродуктивных органов и ЦНС.

Паста Теймурова содержит в высокой концентрации окись цинка. Действует непродолжительное время — до трех дней. Для пациентов с проблемной или чувствительной кожей препарат противопоказан, как и людям с ослабленным здоровьем, отягощенным хроническими заболеваниями, беременным женщинам.

Кроме перечисленных средств промышленного производства, оказываются не менее эффективными прокладки на одежду, гипоаллергенный состав которых способен нормализовать работу потовых желез. Применять их можно для одежды из любых материалов, что обеспечит ей сохранность и отсутствие белых потовых разводов. Для удобства пользователей таких приспособлений производителями продуманы разные размеры и формы прокладок.

Народные рецепты

Если видимых причин для повышенного потоотделения при первом анализе найдено не было, медицинских причин для этого тоже нет, то рекомендуют применять аптечные препараты или народные средства. Первые имеют много ограничений и побочные эффекты, противопоказаны для организма, отягощенного хроническими заболеваниями, для людей с раздражительной, нежной кожей.

Народные средства имеют более щадящее действие и, несмотря на необходимость длительного использования, гарантировано обеспечивают желаемый результат.

К последним относятся:

поваренная соль, пищевая сода;

аптечные травы: кора дуба, цветки ромашки;

натуральный сок лимона, картофеля.

Соль и сода

Некоторые привычные в бытовой сфере порошки, чистящие средства оказывают благоприятное воздействие на поры кожи подмышечных впадин. Преимущества рекомендуемого метода борьбы с повышенным потоотделением состоит в щадящем воздействии и безопасности. Единственным недостатком является необходимость длительного применения для достижения желаемого результата.

Две столовые ложки соли добавляют в стакан теплой воды и тщательно размешивают. Марлю или иную хлопковую материю смачивают в полученном растворе. Смазывают перед интенсивными физическими нагрузками, перед сном прикладывают на некоторое время, не менее четверти часа.

Применяя пищевую соду, чайную ложку порошка растворяют в стакане кипятка. Дожидаются, когда раствор остынет, добавляют три капли эфирного масла чайного дерева. Полученным составом протирают чистую кожу три раза, равномерно распределяя процедуры в течение суток.

Отвары трав

Рекомендуемые травы можно легко приобрести в аптеке без предъявления рецепта, щадящее их действие позволяет решить вопрос потоотделения даже у ребенка. При регулярном применении рекомендованных отваров можно гарантированно устранить обильное потоотделение через месяц. К наиболее действенным травам относят кору дуба и цветки ромашки.

Пять столовых ложек коры дуба заливают двумя стаканами воды и нагревают. Когда состав закипит, снимают емкость с огня и настаивают под закрытой крышкой в течение некоторого времени, но не менее двух часов. Спустя указанное время жидкость процеживают и полученным составом протирают проблемные зоны несколько раз в день.

Три чайные ложки цветков аптечной ромашки заливают половиной литра кипятка. Настаивают до тех пор, пока жидкость не остынет до комнатной температуры. Жидкость процеживают и добавляют в полученный отвар чайную ложку пищевой соды. Полученным составом обрабатывают подмышечные впадины дважды в сутки: утром и вечером.

Соки продуктов

Избавиться от сильного пота под мышками в домашних условиях можно при помощи рецептов из доступных на кухне продуктов. К ним относят: натуральный выжатый сок лимона, картофеля, яблока, редьки. Аналогичным эффектом обладает протирание проблемных зон с помощью разведенного яблочного уксуса.

Свежевыжатый сок лимона для чувствительной кожи разводят наполовину водой и обрабатывают проблемные зоны подмышечных впадин. Рецепт имеет ряд преимуществ: сужает поры, очищает их и ароматизирует кожу.

Сок редьки и глицерин берут в равных долях, тщательно размешивают. Полученный состав втирают в зону подмышечных впадин.