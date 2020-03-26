Шымкентцы защищаются от коронавируса народными средствами.

На рынках города вырос спрос на имбирь. Полезный корень раскупают с самого утра. После обеда на прилавках наши корреспонденты найти его уже не смогли. Выросла на него и цена, аж в четыре раза. Если раньше его продавали по 1500 тенге за килограмм, то сейчас кило имбиря продают уже по 6 тысяч. Продавцы говорят, имбирь везут из Китая. После закрытия границ поставок стало намного меньше.

«Лимоны, имбирь спрашивают хорошо. Вчера килограмм по 1500 был, коробка стоила 10 тысяч. Сегодня коробка стоила 50 тысяч, мы сами продавали по 6 тысяч. Но не осталось уже. Мы закупаемся на Карла-Маркса, на оптовке, там так подняли. Спрос большой, а завоза мало. Везут же из Китая», — говорит Лаура Махаметова, продавец.

Раскупают горожане и лимоны. Килограмм аргентинских можно купить за 800 тенге за килограмм, ташкентские стоят 950. Запасаются шымкентцы и чесноком. Цена на него, говорят покупатели, даже упала. Традиционно берут шымкентцы и фрукты. Все, для того, чтобы укрепить свой иммунитет. Ну а для обработки помещений покупают … адраспан. Он же поднялся в цене. За небольшой пучок продавцы просят 350 тенге.

Анастасия Новикова