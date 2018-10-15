Казахстанцам предлагают приобрести тараканов. В наличии у продавцов — мадагаскарские, кубинские, египетские, туркменские и другие виды. Соответствующие объявления опубликованы на сайте Olx.kz, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Продавец из Жетысуского района Алматы предлагает купить бананового таракана (Panchlora nivea). Цена — 400 тенге за 10 особей. В описании к объявлению идет пояснение: зеленых насекомых продают как корм, их можно разводить самостоятельно, так как они неприхотливы в уходе и всеядны. Температура при содержании может варьироваться от 20 до 25 градусов со знаком «плюс».

банановый таракан

Мадагаскарского шипящего таракана можно приобрести как за 100 тенге, так и за 500. Это насекомое предлагают любителям экзотики в качестве домашнего питомца.

«Мадагаскарские шипящие тараканы достигают 8-10 сантиметров. Социальные животные, просты в содержании», — расхваливает свой товар торговец.

Мадагаскарские шипящие тараканы

В «тренде», по всей видимости, мраморные тараканы (Nauphoeta cinerea) — объявлений достаточно много. Они подходят для корма амфибиям, экзотическим паукам, ящерицам или ежам. Цена разнится от 25 до 50 тенге за штуку.

мраморные тараканы

Американский таракан (Periplaneta americana) обойдется чуть дороже — 60 тенге за штуку.

Американский таракан

Продавец из Алматы предлагает казахстанцам купить кубинскую «Мертвую голову» (Blaberus craniifer) за 600 тенге. Для чего — не говорится.

«Гигантские тараканы обитают около Карибского моря, в Южной Америке и окружающих ее странах. Тараканов часто находят в больших пещерах, населенных летучими мышами. Продолжительность жизни этого вида тараканов до двух лет. В природе гигантские тараканы большую часть дня проводят в поисках пищи, роясь в опавшей листве», — поясняет автор объявления.

Гигантский таракан

Туркестанского среднеазиатского таракана (Shelfordella tartara) предлагают купить кто за 20 тенге (по всей видимости, столько стоит одна особь), но минимум на 3 тысячи тенге. Этих насекомых предлагают в качестве кормовой базы для опоссумов, хамелеонов, богомолов и других. «Плюсом» продавец отмечает неспособность тараканов перемещаться вертикально, а значит они не смогут сбежать из аквариума, не издают неприятных запахов, не имеют грубых хитиновых покровов.

Туркестанского среднеазиатского таракана

«Удобным кормом для новорожденных пауков и птицеедов» считают бледного, или серого таракана (Phoetallia pallida). Продавец предлагает их по 35 тенге за штуку, но минимум на 2 тысячи.

«Это небольшой таракан, внешне довольно похож на всем известного мраморного таракана, размеры взрослых особей — 1,5-2 сантиметра, выглядит довольно аккуратным, тело вытянутое», — говорится в описании к объявлению.

серый таракан

В Шымкенте продают египетского таракана за 1 тенге. Больше ничего продавец пояснять не стал.

египетский таракан

По большей части тараканов предлагают в виде корма для более привычных питомцев, но иногда насекомых предлагают купить в качестве домашнего зверька, вместо кошки или собаки.