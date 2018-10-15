Казахстанцам предлагают приобрести тараканов. В наличии у продавцов — мадагаскарские, кубинские, египетские, туркменские и другие виды. Соответствующие объявления опубликованы на сайте Olx.kz, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Продавец из Жетысуского района Алматы предлагает купить бананового таракана (Panchlora nivea). Цена — 400 тенге за 10 особей. В описании к объявлению идет пояснение: зеленых насекомых продают как корм, их можно разводить самостоятельно, так как они неприхотливы в уходе и всеядны. Температура при содержании может варьироваться от 20 до 25 градусов со знаком «плюс».

Мадагаскарского шипящего таракана можно приобрести как за 100 тенге, так и за 500. Это насекомое предлагают любителям экзотики в качестве домашнего питомца.

«Мадагаскарские шипящие тараканы достигают 8-10 сантиметров. Социальные животные, просты в содержании», — расхваливает свой товар торговец.

В «тренде», по всей видимости, мраморные тараканы (Nauphoeta cinerea) — объявлений достаточно много. Они подходят для корма амфибиям, экзотическим паукам, ящерицам или ежам. Цена разнится от 25 до 50 тенге за штуку.

Американский таракан (Periplaneta americana) обойдется чуть дороже — 60 тенге за штуку.

Продавец из Алматы предлагает казахстанцам купить кубинскую «Мертвую голову» (Blaberus craniifer) за 600 тенге. Для чего — не говорится.

«Гигантские тараканы обитают около Карибского моря, в Южной Америке и окружающих ее странах. Тараканов часто находят в больших пещерах, населенных летучими мышами. Продолжительность жизни этого вида тараканов до двух лет. В природе гигантские тараканы большую часть дня проводят в поисках пищи, роясь в опавшей листве», — поясняет автор объявления.

Туркестанского среднеазиатского таракана (Shelfordella tartara) предлагают купить кто за 20 тенге (по всей видимости, столько стоит одна особь), но минимум на 3 тысячи тенге. Этих насекомых предлагают в качестве кормовой базы для опоссумов, хамелеонов, богомолов и других. «Плюсом» продавец отмечает неспособность тараканов перемещаться вертикально, а значит они не смогут сбежать из аквариума, не издают неприятных запахов, не имеют грубых хитиновых покровов.

«Удобным кормом для новорожденных пауков и птицеедов» считают бледного, или серого таракана (Phoetallia pallida). Продавец предлагает их по 35 тенге за штуку, но минимум на 2 тысячи.

«Это небольшой таракан, внешне довольно похож на всем известного мраморного таракана, размеры взрослых особей — 1,5-2 сантиметра, выглядит довольно аккуратным, тело вытянутое», — говорится в описании к объявлению.

В Шымкенте продают египетского таракана за 1 тенге. Больше ничего продавец пояснять не стал.

По большей части тараканов предлагают в виде корма для более привычных питомцев, но иногда насекомых предлагают купить в качестве домашнего зверька, вместо кошки или собаки.