Дополнительные корпуса помогут разгрузить школы Шымкента

В следующем учебном году в Шымкенте ожидают около 44 тысяч первоклассников. Для сравнения, в этом году в первый класс пошли более 29 тысяч детей.

Чтобы снизить нагрузку на школы, в городе строят дополнительные корпуса и расширяют существующие здания. Новые учебные места уже появились в школах №16, №82 и других образовательных учреждениях. Часть объектов планируют завершить до конца года.

Параллельно проводится капитальный ремонт школ и детских садов, обновляются инженерные сети, кровля, освещение и системы безопасности.

Сегодня в образовательных учреждениях Шымкента обучаются более 400 тысяч детей.

Хватит ли школ для 44 тысяч будущих первоклассников и какие объекты готовят к новому учебному году — смотрите в полном сюжете.