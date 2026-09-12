Шымкенте инвестору помогли продолжить строительство нового объекта

В Шымкенте прокуратура помогла устранить препятствия при реализации крупного инвестиционного проекта стоимостью 1,4 млрд теңге. Компания «YUG PLASTIC KZ» реализует проект в индустриальной зоне «Жұлдыз», где планируется создать 100 рабочих мест. Для строительства склада готовой продукции инвестору дополнительно выделили земельный участок площадью один гектар.

Однако необходимые договоры на деятельность в индустриальной зоне и временное пользование землей своевременно не оформили. Из-за этого компания не могла продолжить реализацию проекта в полном объеме.

После вмешательства прокуратуры Енбекшинского района необходимые документы были оформлены, а административные препятствия устранены.