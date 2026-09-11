Юные дзюдоисты со всей страны борются за медали в Шымкенте

В Шымкенте проходит II республиканский открытый турнир по дзюдо имени Динмухамеда Кунаева. За медали борются около 700 спортсменов 15–16 лет из девяти регионов Казахстана, а также Кыргызстана.

Для юных дзюдоистов соревнования стали возможностью набраться опыта и заявить о себе. Среди участников — чемпион Казахстана Махамбет Жанайдар из Кентау, который занимается дзюдо уже семь лет и мечтает стать чемпионом мира.

В Шымкенте отмечают, что такие турниры помогают формировать спортивный резерв и выявлять перспективных спортсменов. Соревнования проходят 10 и 11 сентября, победители и призёры получат медали и ценные подарки.

Кто вышел на татами и какие надежды возлагают на молодых дзюдоистов — смотрите в полном сюжете.