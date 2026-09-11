Реклама
Freedom broker
На главную Анонс Юные дзюдоисты со всей страны борются за медали в Шымкенте

Юные дзюдоисты со всей страны борются за медали в Шымкенте

-
Ангелина Подлипаева
-
12

В Шымкенте проходит II республиканский открытый турнир по дзюдо имени Динмухамеда Кунаева. За медали борются около 700 спортсменов 15–16 лет из девяти регионов Казахстана, а также Кыргызстана.

Для юных дзюдоистов соревнования стали возможностью набраться опыта и заявить о себе. Среди участников — чемпион Казахстана Махамбет Жанайдар из Кентау, который занимается дзюдо уже семь лет и мечтает стать чемпионом мира.

В Шымкенте отмечают, что такие турниры помогают формировать спортивный резерв и выявлять перспективных спортсменов. Соревнования проходят 10 и 11 сентября, победители и призёры получат медали и ценные подарки.

Кто вышел на татами и какие надежды возлагают на молодых дзюдоистов — смотрите в полном сюжете.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.