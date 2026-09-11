Как меняется транспортная инфраструктура Шымкента

В Шымкенте продолжается модернизация дорожной инфраструктуры. За последние три года в городе отремонтировали более 1,5 тысячи километров дорог, открыли новые развязки и железнодорожные переезды.

Сейчас завершаются работы на проспекте Кунаева и транзитной объездной дороге А2. Также реконструированы улицы Алтынсарина и Шубаркөл, продолжается строительство моста на проспекте Байдибек би.

Сегодня в Шымкенте насчитывается около 500 тысяч автомобилей и более тысячи единиц общественного транспорта, поэтому развитие дорожной сети остаётся одним из приоритетных направлений.

Какие объекты планируют завершить до конца года и как новые дороги должны разгрузить Шымкент — смотрите в полном сюжете.