Полиция сможет быстро определить местонахождение бригады скорой

В Шымкенте бригады скорой помощи начали использовать видеожетоны. Устройства записывают видео и звук и помогают фиксировать происходящее во время вызова.

Всего станция скорой помощи получила 240 видеожетонов — по два на каждую бригаду. Одна из главных функций устройства — кнопка SOS. При её нажатии сигнал поступает правоохранительным органам, которые могут определить местонахождение бригады в режиме реального времени.

Записи хранятся на защищённых серверах, доступ к ним имеют только уполномоченные сотрудники. При проведении медицинских манипуляций, требующих конфиденциальности, видеозапись отключается.

Пока система работает в пилотном режиме в Шымкенте и Жамбылской области. До конца года её планируют распространить по всей стране.

Зачем медикам понадобилась дополнительная защита и как работают видеожетоны — смотрите в полном сюжете.