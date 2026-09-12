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На главную Анонс Полиция сможет быстро определить местонахождение бригады скорой

Полиция сможет быстро определить местонахождение бригады скорой

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Анастасия Новикова
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В Шымкенте бригады скорой помощи начали использовать видеожетоны. Устройства записывают видео и звук и помогают фиксировать происходящее во время вызова.

Всего станция скорой помощи получила 240 видеожетонов — по два на каждую бригаду. Одна из главных функций устройства — кнопка SOS. При её нажатии сигнал поступает правоохранительным органам, которые могут определить местонахождение бригады в режиме реального времени.

Записи хранятся на защищённых серверах, доступ к ним имеют только уполномоченные сотрудники. При проведении медицинских манипуляций, требующих конфиденциальности, видеозапись отключается.

Пока система работает в пилотном режиме в Шымкенте и Жамбылской области. До конца года её планируют распространить по всей стране.

Зачем медикам понадобилась дополнительная защита и как работают видеожетоны — смотрите в полном сюжете.

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