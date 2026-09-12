Можно ли получить отсрочку после получения повестки

В Министерстве обороны Казахстана разъяснили основные правила призыва на срочную воинскую службу: как приходит повестка, кому положена отсрочка и что делать после получения уведомления.

Повестка является официальным документом и обязательна к исполнению. Ее могут вручить лично под подпись, через работодателя или учебное заведение, а также направить через eGov, eGov Mobile или SMS.

После получения повестки необходимо проверить свои данные, дату, время и цель вызова. Также рекомендуется заранее подготовить удостоверение личности, приписное свидетельство, документы об образовании, медицинские справки и бумаги, подтверждающие право на отсрочку.

Отсрочка может предоставляться по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для продолжения учебы, а также отдельным категориям граждан. Если призывник учится за границей, справку из учебного заведения можно подать через eGov.

Если явиться в указанное время невозможно, необходимо заранее уведомить военкомат и подтвердить причину документально.

При этом сама повестка не означает немедленную отправку в армию. Она может быть связана с уточнением данных, прохождением медкомиссии или проверкой оснований для отсрочки.