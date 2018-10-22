Если у человека после регистрации украдут телефон, тогда уже по базе можно будет вычислить, кто им пользуется.

Официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев напомнил, что с 1 января 2019 года вступают в действие правила по обязательной регистрации абонентских устройств по схеме IMEI-код +SIM-карта +ИИН лица, передает Zakon.kz.

«Незарегистрированным абонентам услуги связи оказываться не будут. В этой связи гражданам необходимо зарегистрировать свои устройства связи до конца текущего года. Для избежания большого ажиотажа в филиалах операторов сотовой связи рекомендуем позаботиться о процедуре регистрации заблаговременно!», — сообщил Садубаев.

Он отметил, что это делается в первую очередь для защиты интересов казахстанцев.

«Если у человека после регистрации украдут телефон, тогда уже по базе можно будет вычислить, кто им пользуется. И у операторов связи будет возможность по блокировке связи, если в базе IMEI-код устройства будет числиться, как украденный», — дополнил представитель МВД.

Правила регистрации абонентских устройств сотовой связи были утверждены Приказом и.о. Министра информации и коммуникаций РК в мае 2018 года.