Сотрудники омской полиции задержали на трассе Омск — Черлак девять граждан, нарушивших режим пребывания в Российской Федерации, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. передает Newsomsk.ru.

Задержанные находились в автобусе, который следовал из Шымкента в Новосибирск. Все находились на территории России незаконно. Они привлечены к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

«Черлакским районным судом Омской области задержанные подвергнуты административному выдворению за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.