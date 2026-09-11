Новые квартиры получили очередники в Шымкенте

В Шымкенте ещё 40 семей получили ключи от новых квартир в микрорайоне «Асар-2». Среди новосёлов — многодетные и неполные семьи, родители детей с особыми потребностями, люди с инвалидностью, а также сотрудники государственных и бюджетных организаций.

Квартиры предоставлены по программам льготного кредитования под 2 и 5%. Дома уже подключены к электричеству и воде, газ обещают провести после достижения необходимого уровня заселения.

С начала реализации жилищных программ квартиры получили 3 699 семей. При этом в очереди на жильё в Шымкенте по-прежнему остаются более 96 тысяч человек.

Кто получил новые квартиры и как продвигается жилищная очередь в Шымкенте — смотрите в полном сюжете.