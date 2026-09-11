Реклама
Freedom broker
На главную Анонс Новые квартиры получили очередники в Шымкенте

Новые квартиры получили очередники в Шымкенте

-
Ангелина Подлипаева
-
29

В Шымкенте ещё 40 семей получили ключи от новых квартир в микрорайоне «Асар-2». Среди новосёлов — многодетные и неполные семьи, родители детей с особыми потребностями, люди с инвалидностью, а также сотрудники государственных и бюджетных организаций.

Квартиры предоставлены по программам льготного кредитования под 2 и 5%. Дома уже подключены к электричеству и воде, газ обещают провести после достижения необходимого уровня заселения.

С начала реализации жилищных программ квартиры получили 3 699 семей. При этом в очереди на жильё в Шымкенте по-прежнему остаются более 96 тысяч человек.

Кто получил новые квартиры и как продвигается жилищная очередь в Шымкенте — смотрите в полном сюжете.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.