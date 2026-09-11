Купальный сезон в Шымкенте завершился без гибели отдыхающих

В Шымкенте завершился купальный сезон. В этом году на городских водоёмах не зарегистрировано ни одного случая гибели человека непосредственно во время купания. Для сравнения, годом ранее утонули два человека, в том числе ребёнок.

В городе насчитывается 13 мест, где купание запрещено. Там установлены 267 предупреждающих табличек. За сезон спасатели провели 189 профилактических рейдов и распространили более пяти тысяч памяток с правилами безопасности.

Особое внимание уделяли детям. В 151 школе разместили информационные стенды, а более 1 550 детей из социально уязвимых семей бесплатно обучили плаванию в бассейнах и аквапарках.

За нарушение правил безопасности на воде к административной ответственности привлекли 20 человек. Общая сумма штрафов составила 605,5 тысячи теңге.

При этом спасатели напоминают, что опасность у водоёмов сохраняется и после окончания сезона.

Накануне возле реки Кошкарата обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, он не купался. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Почему в этом году купальный сезон в Шымкенте удалось завершить без гибели отдыхающих и какие опасности у воды сохраняются — смотрите в полном сюжете.