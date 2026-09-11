В Шымкенте из-за марафона изменятся маршруты автобусов

В Шымкенте 12 и 13 сентября временно изменится схема движения общественного транспорта в связи с проведением городского марафона.

12 сентября с 06:00 будет ограничено движение на подъездах к площади Аль-Фараби. До полного восстановления движения временно изменятся маршруты автобусов №56, 69 и 92.

13 сентября до 13:30 движение транспорта перекроют по маршруту марафона: площадь Аль-Фараби — улица Аскарова — улица Туркестанская — проспект Кунаева — улица Байдибек би — до пересечения с улицей Аргынбекова.

В этот день временно изменятся схемы движения автобусов №12, 17, 19, 26, 27, 27А, 34, 42, 45, 45А, 52, 57, 64, 67, 68, 70, 74, 84, 102, 103, 104, 108, 113, 114, 133, 135, 169, 171, 171А, 171Б и 182.

Жителей и гостей Шымкента просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения.